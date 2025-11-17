Появились подробности об отце найденного без головы в Москве мальчика

Отец обезглавленного в Москве мальчика был судим

Отец мальчика, останки которого нашли в Гольяновском пруду в Москве, в 2014 году был судим за попытку кражи скутера. Об этом пишет Telegram-канал «112».

По данным канала, преступление мужчина планировал совершить вместе с другом. С матерью своего ребенка он был в разводе — неизвестно, общался ли он с мальчиком и знал ли о психологическом состоянии бывшей жены.

Соседи женщины также рассказали, что постоянно слышали крики из ее квартиры и считали ее сумасшедшей.

Днем 16 ноября в Гольяновском пруду на востоке Москвы нашли мусорный пакет с останками человека. Осмотр показал, что останки принадлежат ребенку. Спустя несколько часов в деле появились подозреваемые.

Бабушка шестилетнего мальчика обратилась в правоохранительные органы и заявила, что сожитель дочери увел ее внука из дома. После этого в расправе заподозрили родную мать ребенка, а также его отчима. Их задержали. В жилище подозреваемых в подмосковной Балашихе на балконе обнаружили остальные части тела ребенка.