Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
22:50, 16 ноября 2025Силовые структуры

В Москве нашли отрезанную голову шестилетнего ребенка. Улики указывают на «путешествующую между мирами» мать-наркоманку

Mash: Мать обезглавленного в Москве мальчика состояла на учете у психиатра
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: Telegram-канал Следственного комитета РФ

Днем 16 ноября в Гольяновском пруду на востоке Москвы нашли мусорный пакет с останками человека. Первоначальный осмотр показал, что останки принадлежат ребенку в возрасте до 10 лет.

Главное Следственное управление по Москве СК РФ возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ («Убийство»). Столичная прокуратура взяла ход расследования под свой контроль.

Спустя несколько часов в деле появились подозреваемые. Бабушка шестилетнего мальчика обратилась в правоохранительные органы и заявила, что сожитель матери увел шестилетнего внука из дома, и больше она его не видела. После этого в убийстве заподозрили родную мать ребенка, а также его отчима.

В жилище подозреваемых в подмосковной Балашихе провели обыск, и на балконе обнаружили остальные части тела. Женщину и ее сожителя задержали. При этом бабушка ребенка утверждает, что ее дочь не могла убить сына.

Мать ребенка оказалась наркоманкой

Выяснилось, что мать ребенка Елена является наркозависимой. Более того, в момент задержания она была не в состоянии общаться со следователями из-за принятой дозы запрещенных веществ.

Женщина приехала в Москву из Пензенской области учиться на педагога, но позднее была отчислена. Перебивалась заработками курьером, а также пыталась устроиться в несколько магазинов шаговой доступности, но надолго нигде не задерживалась. Последний раз ее уволили за появление на рабочем месте в нетрезвом виде. После этого она ушла в очередной загул и, по версии следствия, в этот момент вместе с сожителем расправилась с собственным сыном.

По данным издания Baza, Елена считала себя ведьмой, проводила «эксперименты с сознанием» и «путешествовала между мирами». Она утверждала, что обладает сверхспособностями. Также, по словам женщины, с 2022 года ее преследовали цифры во снах, и она воспринимала это как знаки из другого измерения.

Женщина состоит на учете у психиатра.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве нашли отрезанную голову шестилетнего ребенка. Улики указывают на «путешествующую между мирами» мать-наркоманку

    Тутберидзе обратилась к попавшей на Олимпиаду Петросян после падения с четверного прыжка

    Бабушка обезглавленного мальчика в Подмосковье назвала новую версию произошедшего

    Журналист рассказал о ходе США против Зеленского

    Мизулина рассказала о росте антицерковных трендов в интернете

    Стало известно о бегстве ВСУ из Димитрова

    Мать и отчима найденного в московском пруду мальчика задержали

    В Одессе раздался взрыв

    Орбан оценил идею присоединения Закарпатья к Венгрии при разделе Украины

    Украинские артисты после скандала с Зеленским отказались от концертов «Квартала-95»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости