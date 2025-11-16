В Москве нашли отрезанную голову шестилетнего ребенка. Улики указывают на «путешествующую между мирами» мать-наркоманку

Mash: Мать обезглавленного в Москве мальчика состояла на учете у психиатра

Днем 16 ноября в Гольяновском пруду на востоке Москвы нашли мусорный пакет с останками человека. Первоначальный осмотр показал, что останки принадлежат ребенку в возрасте до 10 лет.

Главное Следственное управление по Москве СК РФ возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ («Убийство»). Столичная прокуратура взяла ход расследования под свой контроль.

Спустя несколько часов в деле появились подозреваемые. Бабушка шестилетнего мальчика обратилась в правоохранительные органы и заявила, что сожитель матери увел шестилетнего внука из дома, и больше она его не видела. После этого в убийстве заподозрили родную мать ребенка, а также его отчима.

В жилище подозреваемых в подмосковной Балашихе провели обыск, и на балконе обнаружили остальные части тела. Женщину и ее сожителя задержали. При этом бабушка ребенка утверждает, что ее дочь не могла убить сына.

Мать ребенка оказалась наркоманкой

Выяснилось, что мать ребенка Елена является наркозависимой. Более того, в момент задержания она была не в состоянии общаться со следователями из-за принятой дозы запрещенных веществ.

Женщина приехала в Москву из Пензенской области учиться на педагога, но позднее была отчислена. Перебивалась заработками курьером, а также пыталась устроиться в несколько магазинов шаговой доступности, но надолго нигде не задерживалась. Последний раз ее уволили за появление на рабочем месте в нетрезвом виде. После этого она ушла в очередной загул и, по версии следствия, в этот момент вместе с сожителем расправилась с собственным сыном.

По данным издания Baza, Елена считала себя ведьмой, проводила «эксперименты с сознанием» и «путешествовала между мирами». Она утверждала, что обладает сверхспособностями. Также, по словам женщины, с 2022 года ее преследовали цифры во снах, и она воспринимала это как знаки из другого измерения.

Женщина состоит на учете у психиатра.