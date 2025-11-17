Бабушка обезглавленного мальчика в Подмосковье назвала новую версию произошедшего

Бабушка убитого в Подмосковье мальчика обвинила в расправе подругу дочери

Бабушка ребенка, найденного мертвым в Гольяновском пруду в Москве, высказалась о непричастности дочери к убийству. В беседе с журналистами телеканала РЕН ТВ она заявила, что подозревает в преступлении подругу своей дочери.

По ее словам, она не верит в то, что ее дочь могла совершить подобное. Женщина заявила, что вместе с матерью убитого мальчика в одной квартире жила некая «девочка Юля», которая сидела с ее внуком, когда дочь куда-то уходила.

Как пояснила бабушка, она не знала, что у ее дочери вообще есть возлюбленный, поскольку она никогда не говорила с ней про отношения.

По информации Telegram-канала Mash, мать убитого ребенка состоит на учете у психиатра. Утверждается, что девушка употребляла запрещенные вещества, а также избивала своего сына. Предположительно, к убийству ребенка также может быть причастен его отчим.

