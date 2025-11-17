Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:46, 16 ноября 2025Россия

Бабушка обезглавленного мальчика в Подмосковье назвала новую версию произошедшего

Бабушка убитого в Подмосковье мальчика обвинила в расправе подругу дочери
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Бабушка ребенка, найденного мертвым в Гольяновском пруду в Москве, высказалась о непричастности дочери к убийству. В беседе с журналистами телеканала РЕН ТВ она заявила, что подозревает в преступлении подругу своей дочери.

По ее словам, она не верит в то, что ее дочь могла совершить подобное. Женщина заявила, что вместе с матерью убитого мальчика в одной квартире жила некая «девочка Юля», которая сидела с ее внуком, когда дочь куда-то уходила.

Как пояснила бабушка, она не знала, что у ее дочери вообще есть возлюбленный, поскольку она никогда не говорила с ней про отношения.

По информации Telegram-канала Mash, мать убитого ребенка состоит на учете у психиатра. Утверждается, что девушка употребляла запрещенные вещества, а также избивала своего сына. Предположительно, к убийству ребенка также может быть причастен его отчим.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве нашли отрезанную голову шестилетнего ребенка. Улики указывают на «путешествующую между мирами» мать-наркоманку

    Тутберидзе обратилась к попавшей на Олимпиаду Петросян после падения с четверного прыжка

    Бабушка обезглавленного мальчика в Подмосковье назвала новую версию произошедшего

    Журналист рассказал о ходе США против Зеленского

    Мизулина рассказала о росте антицерковных трендов в интернете

    Стало известно о бегстве ВСУ из Димитрова

    Мать и отчима найденного в московском пруду мальчика задержали

    В Одессе раздался взрыв

    Орбан оценил идею присоединения Закарпатья к Венгрии при разделе Украины

    Украинские артисты после скандала с Зеленским отказались от концертов «Квартала-95»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости