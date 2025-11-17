Раскрыты подробности о личности обезглавившей сына россиянки

Обезглавившая сына в Балашихе мать смешивала препараты с наркотиками

Мать, которую задержали за обезглавливание шестилетнего сына в Балашихе, смешивала препараты с наркотиками. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, женщина имела проблемы с психикой. Ей были выписаны средства для профилактики, лечения и сдерживания приступов. Однако в последние дни у женщины началось обострение, все свои деньги она тратила на запрещенные вещества. Их употребление вместе с таблетками приводило к неконтролируемой агрессии.

Соседи видели женщину в неадекватном состоянии, из-за ее криков вызывали полицию. Также они рассказали, что мать била сына и дочь — те ходили в синяках, а на лице девочки видели шрамы.

По словам соседей, летом женщина с сыном переехала, в квартире остались отец с дочерью. Мужчина работает маляром.

16 ноября в Гольяновском пруду был обнаружен расчлененный ребенок. По подозрению в расправе сразу же задержали его мать — она во всем созналась и написала явку с повинной.