Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:08, 17 ноября 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности о личности обезглавившей сына россиянки

Обезглавившая сына в Балашихе мать смешивала препараты с наркотиками
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Следком

Мать, которую задержали за обезглавливание шестилетнего сына в Балашихе, смешивала препараты с наркотиками. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, женщина имела проблемы с психикой. Ей были выписаны средства для профилактики, лечения и сдерживания приступов. Однако в последние дни у женщины началось обострение, все свои деньги она тратила на запрещенные вещества. Их употребление вместе с таблетками приводило к неконтролируемой агрессии.

Соседи видели женщину в неадекватном состоянии, из-за ее криков вызывали полицию. Также они рассказали, что мать била сына и дочь — те ходили в синяках, а на лице девочки видели шрамы.

По словам соседей, летом женщина с сыном переехала, в квартире остались отец с дочерью. Мужчина работает маляром.

16 ноября в Гольяновском пруду был обнаружен расчлененный ребенок. По подозрению в расправе сразу же задержали его мать — она во всем созналась и написала явку с повинной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Покаяние уже мало что значит». Лавров обвинил Германию в отходе от принципов Нюрнбергского процесса и шокировал немцев

    Токаев захотел получить доступ к портам в стране НАТО

    Орбан назвал ЕС главной угрозой

    В России предупредили о полной остановке грузовых авиаперевозок

    Фон дер Ляйен назвала год завершения конфликта на Украине

    «Большой, прекрасный Билл». В США обсуждают слухи о сексуальной связи Трампа и Клинтона. Как в этой истории нашли русский след?

    Макрон раскрыл детали исторического соглашения с Зеленским

    15-летнюю россиянку забрали из бара в больницу после трех шотов лимончелло

    Военкор опубликовал кадры Красноармейска после ожесточенных боев

    Россияне признались в чувстве счастья во время отпуска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости