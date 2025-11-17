Задержание дебошира в Первоуральске сняли на видео

Опубликовано видео задержания дебошира в Первоуральске

Telegram-канал «E1.RU | Новости Екатеринбурга» опубликовал видео задержания дебошира в Первоуральске Свердловской области.

«По словам очевидцев, дебошира задержали», — говорится в публикации.

Уточняется, что, как рассказали местные жители, мужчину доставали из окна.

«Его поймали. Прямо из окна вывалили, как мешок с картошкой. Сейчас все разъезжаются. Силовики с ним через окно разговаривали, потом схватили и вывалили», — приводит издание слова очевидцев.

До этого стало известно, что не менее 50 человек экстренно эвакуировали из жилого дома в Первоуральске из-за захватившего заложников мужчины.