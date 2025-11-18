Уровень занятости некоторых категорий россиян оказался рекордным

Аппарат вице-премьера РФ: Уровень занятости 30-39-летних россиян стал рекордным

Уровни занятости россиян в возрасте 30-39 лет, а также 40-49 лет достигли исторических рекордных значений в 90 и 92 процента соответственно. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на аппарат заместителя председателя России Татьяны Голиковой.

Отмечается, что сегодня во всех возрастных группах от 30 до 70 лет уровни занятости вышли на пиковые показатели. Что касается занятости в категории 20-29 лет, то она остается на стабильном уровне в 69 процентов.

Есть прогнозы, что в ближайшие пять-десять лет Россию может накрыть волной массовых сокращений. В основном увольнять будут дизайнеров и джуниоров. Причинами такого развития событий станут автоматизация бизнес-процессов и внедрение искусственного интеллекта. Еще один фактор — экономическая неопределенность.

В конце лета появилась информация, что на российских предприятиях начала расти скрытая безработица. Речь идет о росте числа работников, которые находятся в простое, заняты неполный рабочий день или неполную неделю, а также тех, что ожидают увольнения. Сильнее всего тенденция проявляется в промышленных регионах — это Ярославская, Московская, Самарская, Ульяновская области и Татарстан.