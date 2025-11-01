Экономика
12:08, 1 ноября 2025Экономика

Россиянам предсказали массовые увольнения

IT-эксперт Гизатуллин: Из-за ИИ в России будут сокращать дизайнеров и джуниоров
Кирилл Луцюк

Фото: everything possible / Shutterstock / Fotodom

По России в ближайшие 5-10 лет прокатится волна массовых сокращений. Об этом предупредил IT-эксперт и предприниматель Юрий Гизатуллин. Его процитировала «Газета.Ru».

По его словам, скорость сокращений пойдет на спад лишь тогда, когда останется необходимый для поддержания технологичных процессов персонал. Пока же наблюдается иная тенденция. Например, осенью 2025 года 12 процентов российских компаний собирались сократить численность сотрудников. Год назад речь шла о восьми процентах. При этом количество резюме, размещенных на hh.ru, обогнало количество вакансий.

Причинами сокращений Гизатуллин назвал автоматизацию бизнес-процессов, внедрение искусственного интеллекта (ИИ) и экономическую неопределенность. Кроме того, сказывается смена моделей труда: по мере распространения удаленного формата, гибридной занятости и проектной организации работы смещается акцент с количества людей в офисе на качество и ценность каждого.

Эксперт считает, что внедрение ИИ ускоряет сокращение задач линейных разработчиков, дизайнеров, джуниоров, специалистов с устаревшими навыками. Кроме того, многим компаниям уже не нужны большие штаты разработчиков и они начинают оптимизации.

Темпы сокращения рабочих мест усиливаются по всему миру. В сентябре американские компании объявили о более чем 25 тысячах сокращений. В начале года логистическая компания UPS заявила об увольнении почти 50 тысяч человек. В Европе число сокращений превысило 20 тысяч. Основная часть пришлась на компанию Nestle, которая на прошлой неделе решила сократить 16 тысяч человек.

