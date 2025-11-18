Бывший СССР
11:24, 18 ноября 2025Бывший СССР

Военкор назвал цели ночных ударов по Украине

Военкор Котенок: Целью ночных ударов стали промышленность и ж/д инфраструктура
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Dnipropetrovsk region / Handout via Reuters

Военный корреспондент Юрий Котенок назвал цели ночных ударов по Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Противник жалуется на плотную ночную работу "Гераней" по объектам в Днепропетровской области. В числе пораженных целей — железнодорожная инфраструктура, в том числе локомотивное депо и ремонтный цех», — написал военкор.

Под удар, по его словам, попали и промышленные объекты, а также редакции изданий «Общественное» и «Украинское радио» в момент, когда сотрудников не было внутри.

Ранее Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщил, что ВС России тремя ракетами класса «Искандер» нанесли удар по газовой инфраструктуре в городе Берестин Харьковской области.

