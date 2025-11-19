Россия
Мединский назвал противников России на СВО

Мединский: Россия воюет не с украинцами, а с взявшим их в плен режимом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Помощник президента России Владимир Мединский в статье для «Комсомольской правды» заявил, что Россия сегодня воюет не с украинцами, а против режима, который взял народ Украины в заложники.

Мединский отметил, что во Второй мировой войне СССР сражался не против немецкого народа, а против нацизма, который подчинил себе немцев.

Аналогично, по его словам, сегодня Россия воюет не против украинцев, а против режима, который удерживает народ Украины в заложниках и эксплуатирует его.

Ранее Мединский назвал трагедией для россиян события на Украине. «Разворачивающаяся на наших глазах трагедия жителей Украины является трагедией для всех нас», — подчеркнул чиновник.

