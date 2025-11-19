Мединский: События на Украине являются трагедией и для украинцев, и для россиян

Помощник президента России Владимир Мединский в статье для «Комсомольской правды» назвал трагедией для россиян события на Украине.

«Разворачивающаяся на наших глазах трагедия жителей Украины является трагедией для всех нас», — подчеркнул чиновник.

Ранее глава МИД Украины Сергей Кислица заявил, что Мединский вызвал недовольство украинской переговорной группы из-за того, что он якобы начал встречу с лекции об Украине. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ напомнил об уважении, указав, что необходимо «как минимум быть готовым слушать то, что говорит переговорщик с другой стороны».

