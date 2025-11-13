Бывший СССР
Глава МИД Украины пожаловался на Мединского

Кислица: Мединский открыл переговоры в Стамбуле лекцией об Украине
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

В Министерстве иностранных дел (МИД) Украины пожаловались на помощника президента Владимира Мединского. Недовольство высказал глава украинского ведомства Сергей Кислица, передает The Times.

«Они прекрасно знают прошлое каждого из нас и иногда говорят провокационные и довольно неприятные вещи», — отметил он.

По словам Кислицы, недовольство украинской переговорной группы вызвал глава российской делегации Владимир Мединский. Он якобы начал встречу с лекции об Украине.

По итогам июльской встречи Россия предложила создать переговорные группы по нескольким направлениям для предметного обсуждения шагов к миру. Однако Кислица объявил о прекращении мирных переговоров с Россией.

