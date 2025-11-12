На Украине объявили о прекращении мирных переговоров с РФ

Мирные переговоры Украины с Россией прекращены из-за отсутствия прогресса. Об этом заявил замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью The Times.

«Поскольку нынешние мирные переговоры завершились с незначительным прогрессом, они теперь прекращены», — заявил дипломат. Переговоры приостановились до конца года, уточнил он.

Кислица также отметил, что он был открыт к прогрессу на пути к миру во время двусторонних переговоров Киева с Москвой. Сам он представлял украинскую делегацию на процессе в Стамбуле.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против российских чиновников, в том числе специального представителя президента России Кирилла Дмитриева, участвовавшего в переговорах по урегулированию конфликта на территории страны.