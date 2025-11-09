Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:54, 9 ноября 2025Бывший СССР

Зеленский ввел санкции против участвовавшего в переговорах Дмитриева

Зеленский ввел санкции против Дмитриева, участвовавшего в переговорах
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
СюжетСанкции против России:

Фото, Сергей Булкин / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против чиновников России, в том числе специального представителя президента России Кирилла Дмитриева, участвовавшего в переговорах по урегулированию конфликта на территории республики. Об этом украинский лидер написал в своем Telegram-канале.

Отмечается, что экономические санкции введены против самого Дмитриева, а также бывшего главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого, начальника пятой службы ФСБ Алексея Комкова и начальника управления Главного управления Генштаба России Александра Зорина.

Помимо этого, Зеленский анонсировал санкции против российских издательств, которые якобы «работают на оправдание агрессии».

Ранее Зеленский потребовал от Запада ввести санкции против энергетической отрасли России. По словам Зеленского, необходимо оказать на Россию дополнительное давление, чтобы она не могла продолжать специальную военную операцию (СВО).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Разрешите доложиться». Потерявший обе ноги боец обратился к Путину. Два года назад президента просили повлиять на него

    У пенсионерки похитили более 27,8 миллиона рублей

    Россиян предупредили о пугающей способности умных колонок

    Петербурженку наказали за уличный концерт

    Футболист «Бенфики» признался в распространении детского порно

    Бывший эксперт ООН двумя словами отреагировал на новую меру ЕС против России

    Украина начала эвакуировать детей из приграничной с Россией области

    В Нью-Йорке начали готовиться к введению войск

    Минобороны отчиталось о сбитых над Россией дронах ВСУ

    Россиянок раскритиковали за «размножение за деньги»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости