Зеленский ввел санкции против участвовавшего в переговорах Дмитриева

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против чиновников России, в том числе специального представителя президента России Кирилла Дмитриева, участвовавшего в переговорах по урегулированию конфликта на территории республики. Об этом украинский лидер написал в своем Telegram-канале.

Отмечается, что экономические санкции введены против самого Дмитриева, а также бывшего главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого, начальника пятой службы ФСБ Алексея Комкова и начальника управления Главного управления Генштаба России Александра Зорина.

Помимо этого, Зеленский анонсировал санкции против российских издательств, которые якобы «работают на оправдание агрессии».

Ранее Зеленский потребовал от Запада ввести санкции против энергетической отрасли России. По словам Зеленского, необходимо оказать на Россию дополнительное давление, чтобы она не могла продолжать специальную военную операцию (СВО).