Песков напомнил об уважении

Песков напомнил об уважении в ответ на жалобы Киева на Мединского
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Не следует забывать об уважении во время переговорного процесса. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мне кажется, с кем бы ты ни вел переговоры, его нужно уважать и как минимум быть готовым слушать то, что говорит переговорщик с другой стороны», — подчеркнул он в ответ на жалобы главы украинского МИД Сергея Кислицы на помощника президента России Владимира Мединского.

По словам Кислицы, Мединский вызвал недовольство украинской переговорной группы из-за того, что он якобы начал встречу с лекции об Украине.

Глава украинского МИД также высказался о прекращении мирных переговоров с Россией. В Кремле охарактеризовали такое положение дел, как печальное.

