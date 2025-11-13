Бывший СССР
В Кремле прокомментировали заявления Киева по переговорам

Песков: Заявления Киева о прекращении переговоров с Россией важные
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

В Кремле обратили внимание на заявления о прекращении Украиной переговоров с Россией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он назвал эти заявления важными, добавив, что они формализуют ситуацию, в которой Киев не хочет «продолжать разговор». Песков охарактеризовал такое положение дел «печальным». По его словам, Россия будет вынуждена продолжать специальную военную операцию.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова заместителя главы МИД Украины Сергея Кислицы о приостановке переговоров с Россией говорят об отсутствии у Киева стремления к миру. «Это признание в том, что никакого искреннего стремления к миру режим [президента Украины Владимира] Зеленского не собирался проявлять», — заявила дипломат.

До этого Кислица заявил, что переговоры приостановились до конца года.

