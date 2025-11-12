Бывший СССР
Захарова ответила на заявления Киева о прекращении переговоров

Захарова: У Украины нет никакого искреннего стремления к миру
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Слова заместителя главы МИД Украины Сергея Кислицы о приостановке переговоров с Россией говорят об отсутствии у Киева стремления к миру. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Это признание в том, что никакого искреннего стремления к миру режим [президента Украины Владимира] Зеленского не собирался проявлять», — заявила Захарова.

Ранее Кислица в интервью The Times заявил, что переговоры Украины с Россией «завершились с незначительным прогрессом». Он также отметил, что был открыт к прогрессу на пути к миру во время двусторонних переговоров Киева с Москвой.

