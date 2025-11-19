Интернет и СМИ
10:53, 19 ноября 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили о пишущих от лица ФСБ и Роскомнадзора мошенниках

МВД предупредило, что мошенники рассылают документы от лица ФСБ и Роскомнадзора
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Мошенники стали рассылать документы от лица Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Роскомнадзора. Об уловке злоумышленников предупредило МВД в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

В ведомстве рассказали, что в поддельных письмах, созданных злоумышленниками, получателям угрожают штрафами и уголовной ответственностью, а также призывают их как можно скорее совершить какие-либо действия, например, передать личные данные или установить программное обеспечение (ПО).

МВД подчеркнуло, что для убедительности аферисты оформляют письма так же, как и настоящие официальные документы ведомств, в частности, добавляют эмблемы.

Правоохранители при этом отметили, что в поддельных документах нет контактных данных. Кроме того, письма содержат грубые ошибки: неверные наименования документов, фальшивые реквизиты и нарушения правил официального делопроизводства.

Ведомство порекомендовало россиянам, получившим такие документы, сделать их скриншоты и обратиться с ними в правоохранительные органы.

Ранее стало известно, что мошенники пишут россиянам от имени ТСЖ. Отмечалось, что злоумышленники выманивают у людей личные данные, чтобы получить доступ к их аккаунту на портале «Госуслуги».

