14:17, 17 ноября 2025Интернет и СМИ

Раскрыта актуальная схема мошенничества в мессенджерах

МВД: Мошенники пишут россиянам в мессенджерах от имени представителей УК и ТСЖ
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Tatiana Diuvbanova / Shutterstock / Fotodom

Мошенники пишут россиянам в мессенджерах от имени представителей УК и ТСЖ и выманивают у граждан личные данные. Об актуальной схеме обмана в Telegram предупредило Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Уточняется, что злоумышленники, которые пишут россиянам, заявляют, что им необходимо подтвердить персональные данные. Они просят прислать, в частности, паспортные данные, СНИЛС, дату рождения.

«Цель [мошенников] — собрать достаточно сведений, чтобы затем получить доступ к кредитной истории, информации о работе и даже к личному кабинету "Госуслуг"», — раскрыли в МВД.

В ведомстве призвали россиян никогда не пересылать в мессенджерах свои личные данные, коды из СМС, логины и пароли, а также не переходить по ссылкам и не открывать вложения от неизвестных отправителей. Кроме того, следует выбирать надежные пароли, установить двухфакторную аутентификацию и регулярно проверять кредитную историю и уведомления от банков, чтобы вовремя заметить подозрительную активность.

«Если сообщение [в мессенджере] выглядит официально — перезвоните в управляющую компанию по номеру с официального сайта или вывески, а не по номеру из сообщения», — добавили в МВД.

Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать жителей России, представляясь сотрудниками налоговой инспекции. Уточнялось, что злоумышленники предлагают записаться на прием в территориальную инспекцию и назвать код из СМС-сообщения.

Перед этим стало известно, что аферисты стали использовать в своих схемах обмана ограничения на количество сим-карт, которые может оформить на себя один человек. В МВД напомнили, что россияне могут самостоятельно и безопасно проверить, сколько сим-карт оформлено на их имя, на портале «Госуслуги».

