Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
03:20, 8 ноября 2025Интернет и СМИ

В МВД предупредили о новой схеме мошенничества

МВД: Мошенники внедрили новую схему с негативной налоговой историей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress

Мошенники начали обманывать жителей России, представляясь сотрудниками налоговой инспекции и сообщая о якобы негативной налоговой истории. О новой схеме пишет ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

Сообщается, что аферист звонит потенциальной жертве и представляется работником налоговой инспекции. Он говорит, что у человека имеется неучтенный доход за прошлый год, и это может негативно отразиться на его налоговой истории. Для того чтобы урегулировать ситуацию, предлагается подойти в территориальную инспекцию, а для записи на прием нужно назвать код из SMS-сообщения, что не подозревающий подвоха человек может сделать.

После этого с жертвой связывается «сотрудник» Банка России и заявляет, что она сообщила код из SMS мошенникам, те взломали ее учетную запись на «Госуслугах» и получили доступ к личным данным. В связи с этим человеку предлагают застраховать сбережения и перевести их на резервный счет. Затем злоумышленники звонят жертве от имени представителей силовых структур и утверждают, что они якобы расследуют факт перевода потерпевшим средств террористам и, чтобы избежать ответственности, предлагают взять кредит, перекрывающий сумму.

В ведомстве предупредили, что предложение перевести деньги на безопасный или резервный счет указывает на то, что общение ведется с мошенниками.

Ранее руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко в разговоре с «Лентой.ру» предупредил, что мошенники активно создают фишинговые сайты к «черной пятнице». По его словам, воспринимать распродажи всерьез нужно только в случае запланированных покупок, когда человек заранее изучил цены и может объективно оценить реальность скидки.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В НАТО допустили переброску около миллиона солдат к границе России

    В МВД предупредили о новой схеме мошенничества

    В Британии военные попали в больницу после испытаний новых бронемашин

    В Киеве раздались взрывы

    В России предложили включить скрининг на ХОБЛ в диспансеризацию для женщин

    Посетительницы московского фитнес-клуба подрались из-за тренажера

    У бюджета Украины появился «спаситель»

    В НАТО неожиданно высказались о возможном поражении России

    Российская пенсионерка обманула мошенника почти на 2 миллиона рублей

    Мать Зеленского рассказала о его любимой мясорубке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости