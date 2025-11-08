В МВД предупредили о новой схеме мошенничества

МВД: Мошенники внедрили новую схему с негативной налоговой историей

Мошенники начали обманывать жителей России, представляясь сотрудниками налоговой инспекции и сообщая о якобы негативной налоговой истории. О новой схеме пишет ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

Сообщается, что аферист звонит потенциальной жертве и представляется работником налоговой инспекции. Он говорит, что у человека имеется неучтенный доход за прошлый год, и это может негативно отразиться на его налоговой истории. Для того чтобы урегулировать ситуацию, предлагается подойти в территориальную инспекцию, а для записи на прием нужно назвать код из SMS-сообщения, что не подозревающий подвоха человек может сделать.

После этого с жертвой связывается «сотрудник» Банка России и заявляет, что она сообщила код из SMS мошенникам, те взломали ее учетную запись на «Госуслугах» и получили доступ к личным данным. В связи с этим человеку предлагают застраховать сбережения и перевести их на резервный счет. Затем злоумышленники звонят жертве от имени представителей силовых структур и утверждают, что они якобы расследуют факт перевода потерпевшим средств террористам и, чтобы избежать ответственности, предлагают взять кредит, перекрывающий сумму.

В ведомстве предупредили, что предложение перевести деньги на безопасный или резервный счет указывает на то, что общение ведется с мошенниками.

Ранее руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко в разговоре с «Лентой.ру» предупредил, что мошенники активно создают фишинговые сайты к «черной пятнице». По его словам, воспринимать распродажи всерьез нужно только в случае запланированных покупок, когда человек заранее изучил цены и может объективно оценить реальность скидки.