Россиян предупредили о мошеннических схемах в преддверии распродажи 11.11

Роскачество: Мошенники активно создают фишинговые сайты к «черной пятнице»

Мошенники активно создают фишинговые сайты к «черной пятнице», предупредил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. Об этой и других схемах аферистов в преддверии 11.11 эксперт рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

По словам собеседника, воспринимать распродажи всерьез нужно только в случае запланированных покупок, когда человек заранее изучил цены и может объективно оценить реальность скидки.

Главное правило — сохранять бдительность даже при самых заманчивых предложениях. Если цена кажется слишком низкой, если вас просят сообщить личные данные, если предложение поступило из непроверенного источника — это повод остановиться и тщательно все перепроверить Сергей Кузьменко руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества

Кузьменко добавил, что одной из наиболее распространенных схем мошенничества в период распродаж остаются телефонные звонки от аферистов, представляющихся курьерами маркетплейсов.

«Преступники используют различные предлоги: от подтверждения адреса доставки до уточнения деталей заказа. На самом деле эти коды могут использоваться для доступа к популярным сервисам, мессенджерам или регистрации в онлайн-сервисах микрокредитования. Курьеры настоящих торговых сетей и маркетплейсов не запрашивают никакие коды по телефону», — объяснил он.

Также специалист рассказал, что в преддверии «черной пятницы» мошенники активно создают фишинговые сайты, которые выдают себя за официальные страницы популярных брендов, сетевых магазинов и маркетплейсов. Он отметил, что особенно опасно, когда ссылки на такие страницы приходят в личных сообщениях — часто аферисты отвечают пользователям, которые оставили вопросы под постами в официальных сообществах брендов.

«Перейдя по такой ссылке и выбрав товар, покупатель попадает на поддельную страницу оплаты банковской картой. В результате мошенники получают не только деньги за несуществующий товар, но и полный доступ к реквизитам карты», — рассказал Кузьменко.

Помимо поддельных сайтов эксперт призвал внимательно относиться к QR-кодам, размещенным в общественных местах. По его словам, мошенники часто наклеивают их на информационные стенды в подъездах или распространяют через листовки, обещая эксклюзивные промокоды и максимальные скидки.

«Однако вместо желанной выгоды есть риск столкнуться с одним из опасных сценариев. При сканировании кода можно попасть на фишинговый сайт, где потребуют авторизоваться через Госуслуги. Другой вариант — автоматическая загрузка вредоносной программы, которая маскируется под приложение магазина, но фактически передает злоумышленникам доступ к смартфону», — предупредил собеседник.

Перед масштабными распродажами на онлайн-барахолках появляется множество предложений о продаже подарочных сертификатов известных магазинов. Такие «выгодные» предложения часто оказываются ловушкой для невнимательных покупателей Сергей Кузьменко руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества

Также специалист призвал россиян быть внимательными при выборе техники.

«Некоторые недобросовестные продавцы пользуются ажиотажем и предлагают восстановленные устройства под видом новых. Заметив подозрительно низкую цену, не торопитесь оформлять заказ. Внимательно изучите описание товара — информация о том, что устройство восстановленное, часто скрывается в самом низу страницы, пишется мелким шрифтом на изображении в карточке товара или размещается среди малозаметных характеристик», — добавил он.

В заключение Кузьменко сообщил, что встречаются и откровенно мошеннические схемы, когда покупатели вместо смартфона или планшета получают в коробке муляж или иной предмет, подходящий по весу. Особенно рискуют те, кто покупает технику на малоизвестных площадках или у продавцов без рейтинга.

Ранее стало известно, что мошенники стали похищать у россиян аккаунты в сервисах продажи, сдачи и съема жилья. Уточняется, что злоумышленники под видом покупателей или арендаторов пишут владельцам квартир, которые разместили объявление о продаже или аренде. Мошенники заявляют собеседникам, что нашли такую же квартиру по другому адресу, и отправляют ссылку на фишинговый ресурс.