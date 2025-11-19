Ценности
Сыгравшая Машу в «Ворониных» актриса показала фигуру в купальнике

Актриса Мария Ильюхина показала фигуру в купальнике во время похода в спа
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @maria_iliukhina

Российская актриса Мария Ильюхина, которая сыграла Машу в популярном телесериале «Воронины», показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артистка снялась во время похода в спа в Москве. Она предстала на размещенных кадрах в слитном купальнике черного цвета с тонкими бретелями и глубоким декольте. При этом знаменитость уложила волосы в гладкий пучок и дополнила образ цепочкой с кулоном и серьгами-пусетами.

Известно, что 19 ноября Ильюхина отметила день рождения. Ей исполнилось 22 года.

Ранее в ноябре 57-летняя советская и российская актриса Ольга Кабо также показала фигуру в купальнике.

