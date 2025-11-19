Военкор назвал цели утренних ударов по Львову

Военкор Котенок: ВС России ударили по логистическому хабу во Львове

Целью утренних ударов по Львову был логистический хаб Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

«Бандеровские каналы подтверждают поражение складов "Укрпочты" и индустриального парка. Последний использовался в качестве логистического хаба и был задействован в цепочке западных военных поставок», — написал военкор.

Помимо этого, удары были нанесены и по Тернополю, где использовались беспилотники типа «Герань».

Ранее военкор Евгений Поддубный писал, что целями ударов ВС России по западной части Украины стали объекты энергетической инфраструктуры в Тернопольской, Львовской и Ивано-Франковской областях.