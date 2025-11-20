Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:23, 20 ноября 2025Силовые структуры

Глава СК попросил разрешить возбудить дела против шести судей

Председатель СК Бастрыкин попросил разрешить возбудить дела против шести судей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин попросил разрешение на возбуждение уголовных дел в отношении шести судей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС).

«Квалифколлегия рассмотрит представления председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовных дел», — говорится в сообщении.

В общей сложности он намерен возбудить дела в отношении шести действующих или пребывающих в отставке судей.

Ранее сообщалось, что уголовные дела планируют возбудить в отношении судьи Шовгеновского районного суда Адыгеи Адама Воитлева, заместителя председателя Ленинского районного суда Курска Ольги Петровой, мирового судьи судебного участка №7 Нальчикского судебного района в отставке Мухамеда Темботова, председателя Смольнинского районного суда Петербурга в отставке Валерии Тарасовой, судьи этого же суда Каринэ Голиковой и судьи Краснослободского районного суда Мордовии Вячеслава Круглова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине решили отвергнуть новый мирный план США. Что не устраивает политиков в Киеве и Европе?

    На Западе заявили о приближающим окончание конфликта на Украине событии

    Дочь экс-главы ЮАР связали с вербовкой бойцов для отправки на Украину

    В российском аэропорту «оживили» иностранную технику

    Раскрыты подробности о ядах в пиве для офицера Минобороны

    Обманчивый силуэт волка привел российского охотника к уголовному делу

    Губернатор раскрыл подробности ночной атаки на Воронежскую область

    Известный украинский комик раскрыл отношение к живущим в России коллегам

    15-летняя королева красоты попала в смертельную аварию

    Перевод почти 400 тысяч рублей на чужой счет обернулся для россиянки 16 годами колонии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости