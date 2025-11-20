Глава СК попросил разрешить возбудить дела против шести судей

Председатель СК Бастрыкин попросил разрешить возбудить дела против шести судей

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин попросил разрешение на возбуждение уголовных дел в отношении шести судей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС).

«Квалифколлегия рассмотрит представления председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовных дел», — говорится в сообщении.

В общей сложности он намерен возбудить дела в отношении шести действующих или пребывающих в отставке судей.

Ранее сообщалось, что уголовные дела планируют возбудить в отношении судьи Шовгеновского районного суда Адыгеи Адама Воитлева, заместителя председателя Ленинского районного суда Курска Ольги Петровой, мирового судьи судебного участка №7 Нальчикского судебного района в отставке Мухамеда Темботова, председателя Смольнинского районного суда Петербурга в отставке Валерии Тарасовой, судьи этого же суда Каринэ Голиковой и судьи Краснослободского районного суда Мордовии Вячеслава Круглова.