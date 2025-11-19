Раскрыта информация о попавших под уголовное преследование судьях

ВККС рассмотрит вопрос о возбуждении дел в отношении 6 судей

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) примет решение о возбуждении уголовных дел в отношении шести судей. Об этом пишет ТАСС.

Заседание, на котором в том числе рассмотрят этот вопрос, пройдет 24-27 ноября. Уголовные дела планируют возбудить в отношении судьи Шовгеновского районного суда Адыгеи Адама Воитлева, заместителя председателя Ленинского районного суда Курска Ольги Петровой, мирового судьи судебного участка № 7 Нальчикского судебного района в отставке Мухамеда Темботова, председателя Смольненского районного суда Петербурга в отставке Валерии Тарасовой, судьи этого же суда Каринэ Голиковой и судьи Краснослободского районного суда Мордовии Вячеслава Круглова.

Ранее пришедший из Генпрокуратуры глава Верховного суда России Игорь Краснов заявил, что любые попытки коррупции в судебной системе будут жестко пресекаться.