Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:08, 19 ноября 2025Силовые структуры

Раскрыта информация о попавших под уголовное преследование судьях

ВККС рассмотрит вопрос о возбуждении дел в отношении 6 судей
Варвара Митина (редактор)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) примет решение о возбуждении уголовных дел в отношении шести судей. Об этом пишет ТАСС.

Заседание, на котором в том числе рассмотрят этот вопрос, пройдет 24-27 ноября. Уголовные дела планируют возбудить в отношении судьи Шовгеновского районного суда Адыгеи Адама Воитлева, заместителя председателя Ленинского районного суда Курска Ольги Петровой, мирового судьи судебного участка № 7 Нальчикского судебного района в отставке Мухамеда Темботова, председателя Смольненского районного суда Петербурга в отставке Валерии Тарасовой, судьи этого же суда Каринэ Голиковой и судьи Краснослободского районного суда Мордовии Вячеслава Круглова.

Ранее пришедший из Генпрокуратуры глава Верховного суда России Игорь Краснов заявил, что любые попытки коррупции в судебной системе будут жестко пресекаться.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Просто ждут зеленого света». В США пригрозили России сокрушительными санкциями. Что об этом известно?

    50-летняя Кейт Уинслет раскрыла связь между старением и уверенностью в себе

    Победивший рак четвертой стадии комик раскрыл самый жуткий момент во время лечения

    В посольстве России ответили на послание главы Минобороны Британии

    Врач назвала лучший завтрак при похмелье

    Раскрыт руководитель переговоров США и России по миру на Украине

    Вкус кофе из молотых тараканов с личинками оценили

    В России подорожали некоторые продукты питания

    Боец ВСУ перекрестился и попал в плен

    Зеленский сделал заявление об обменах пленными

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости