10:39, 5 ноября 2025

Пришедший из Генпрокуратуры глава Верховного суда России заявил о начале жесткой работы

Краснов: Любые попытки коррупции в судебной системе будут жестко пресекаться
Варвара Митина (редактор)

Фото: пресс-служба ВС РФ

Любые попытки коррупции в судебной системе будут жестко пресекаться. Об этом в интервью ТАСС заявил пришедший из Генпрокуратуры глава Верховного суда России Игорь Краснов.

Он подчеркнул, что лично контролирует работу по этому направлению. «Уверен, меня услышат те, кому обращены эти слова», — отметил бывший генеральный прокурор РФ.

Ранее Краснов заявил, что внедрение аналитических комплексов на основе искусственного интеллекта станет перспективным направлением развития правосудия, позволяющим обеспечить единообразие судебной практики.

