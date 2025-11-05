Пришедший из Генпрокуратуры глава Верховного суда России заявил о начале жесткой работы

Любые попытки коррупции в судебной системе будут жестко пресекаться. Об этом в интервью ТАСС заявил пришедший из Генпрокуратуры глава Верховного суда России Игорь Краснов.
Он подчеркнул, что лично контролирует работу по этому направлению. «Уверен, меня услышат те, кому обращены эти слова», — отметил бывший генеральный прокурор РФ.
Ранее Краснов заявил, что внедрение аналитических комплексов на основе искусственного интеллекта станет перспективным направлением развития правосудия, позволяющим обеспечить единообразие судебной практики.