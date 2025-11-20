Россия
22:06, 20 ноября 2025Россия

Герасимов рассказал об ответных ударах по ВПК Украины

Герасимов: Ответные удары по ВПК Украины наносятся в рамках плана Генштаба
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

Ответные массированные удары по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и обеспечивающим их объектам украинского ТЭК наносятся в соответствии с планом генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил глава генштаба Валерий Герасимов, передает РИА Новости.

«Продолжается целенаправленное нанесение ответных массированных ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре», — отметил он.

Ранее Герасимов в докладе главе государства Владимиру Путину заявил о том, что Купянск в Харьковской области в ходе специальной военной операции был взят под полный контроль ВС РФ.

