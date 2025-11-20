Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:16, 20 ноября 2025Ценности

Ким Кардашьян показала грудь крупным планом

Американская телезвезда Ким Кардашьян снялась в откровенном виде
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @kimkardashian

Американская телезвезда Ким Кардашьян снялась в откровенном виде на фото. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Предпринимательница показала грудь крупным планом в черном облегающем топе бренда Skims. Поверх упомянутого изделия звезда надела темно-зеленый тканевый бомбер. При этом она продемонстрировала маникюр в стиле френч.

Ранее в ноябре Ким Кардашьян в оголяющем тело платье снялась с матерью. Она предстала в ролике в черном жилете с глубоким вырезом, который оголял ее тело. Помимо этого, звезда надела облегающую юбку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Отказ от территорий и сокращение ВСУ. Перед какими еще требованиями США готовятся поставить Зеленского?

    Windows научилась защищаться от сбоев

    Российский командир спас бойцов от атаки дронов ВСУ

    Лавров назвал условия для урегулирования конфликта на Украине

    Москвичам спрогнозировали дожди и теплую погоду

    Трамп одобрил новый мирный план по Украине

    Обнаружено место жительства столетнего ветерана СС

    Ким Кардашьян показала грудь крупным планом

    В США заявили о достижении Умеровым и Уиткоффом понимания на переговорах

    В США раскрыли план против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости