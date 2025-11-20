Ким Кардашьян показала грудь крупным планом

Американская телезвезда Ким Кардашьян снялась в откровенном виде

Американская телезвезда Ким Кардашьян снялась в откровенном виде на фото. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Предпринимательница показала грудь крупным планом в черном облегающем топе бренда Skims. Поверх упомянутого изделия звезда надела темно-зеленый тканевый бомбер. При этом она продемонстрировала маникюр в стиле френч.

Ранее в ноябре Ким Кардашьян в оголяющем тело платье снялась с матерью. Она предстала в ролике в черном жилете с глубоким вырезом, который оголял ее тело. Помимо этого, звезда надела облегающую юбку.

