Ким Кардашьян в оголяющем тело платье снялась с матерью

Телезвезда Ким Кардашьян в откровенном образе снялась с матерью Крис Дженнер

Американская телезвезда Ким Кардашьян в откровенном образе снялась с матерью Крис Дженнер для шоу «Семейство Кардашьян». Соответствующий ролик появился в Instagram-аккаунте реалити (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

45-летняя предпринимательница предстала в ролике в черном жилете с глубоким вырезом, который оголял ее тело. Помимо этого, звезда надела облегающую юбку.

В то же время она распустила волосы и нанесла макияж в нюдовых оттенках. Ее родственница, в свою очередь, была запечатлена в платье асимметричного кроя.

Ранее в ноябре неожиданную деталь на фото в откровенном образе Ким Кардашьян подняли на смех в сети. Папарацци запечатлели 45-летнюю бизнесвумен у выхода отеля Copacabana Palace в Рио-де-Жанейро.

