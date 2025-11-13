Неожиданную деталь на фото в откровенном образе Ким Кардашьян подняли на смех в сети

Пользователи сети подняли на смех одну неожиданную деталь в откровенном образе американской телезвезды Ким Кардашьян. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

Папарацци запечатлели 45-летнюю бизнесвумен у выхода отеля Copacabana Palace в Рио-де-Жанейро. Она предстала перед камерами в облегающем ярко-красном топе, под которым отсутствовал бюстгальтер, и черных спортивных брюках. Кроме того, на ней были куртка и белые вьетнамки с черными носками.

Последнее сочетание рассмешило читателей портала. Они принялись обсуждать его в комментариях под материалом. «Она лишена вкуса», «Надо было попросить нормального стилиста подобрать подходящий топ и обувь», «Очевидно, что у нее нет зеркала», «Она опять выглядит глупо», «Вновь пытается скопировать Бьянку Цензори», — высказывались они.

