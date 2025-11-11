Нижнее белье на фото Ким Кардашьян в прозрачном наряде рассмешило фанатов

Американская телезвезда поделилась новыми фото в откровенном виде и рассмешила фанатов. Соответствующие пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

45-летняя предпринимательница снялась в облегающем кружевном платье, сквозь прозрачную ткань которого едва виднелись телесные трусы. При этом она позировала перед камерой с распущенными волосами, приспустив в плеч бретели изделия.

Нижнее белье знаменитости удивило пользователей сети. Оно напомнило им о лобковых париках, которые Кардашьян представила в середине октября. «Твои волосатые стринги были бы здесь актуальны», «У тебя была прекрасная возможность прорекламировать новую коллекцию трусов», «Мне кажется, или она действительно брезгует бритьем там», «Я специально приблизил, чтобы все там разглядеть», «Почему ты не снялась в лобковом парике?» — шутили юзеры в комментариях под публикацией.

Ранее сестра Ким Кардашьян Хлои высказалась о лобковых париках бренда Skims фразой «это слишком для меня».