Сестра Ким Кардашьян высказалась о лобковых париках ее бренда фразой «слишком для меня»

Сестра телезвезды Ким Кардашьян Хлои не понимает идею лобковых париков Skims

Сестра американской телезвезды и бизнесвумен Ким Кардашьян Хлои высказалась о лобковых париках бренда фразой «это слишком для меня». Соответствующее интервью публикует журнал Elle.

Родственница предпринимательницы призналась, что очень любит ассортимент Skims, но при этом не понимает идею стрингов с искусственными волосами. «Зачем нужны были годы лазерной эпиляции? Это же безумие, правда?» — задалась она вопросом.

Кроме того, в разговоре с редакторами Кардашьян упомянула культовый бюстгальтер с торчащими сосками. «Обожаю бюстгальтер с сосками, но когда я его надеваю, думаю: "Почему на меня все смотрят?". Ну да, потому что у меня соски торчат», — с иронией отметила она.

В октябре Ким Кардашьян раскрыла имя звезды, которая носит лобковые парики Skims.