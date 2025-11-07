Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:11, 7 ноября 2025Ценности

Сестра Ким Кардашьян высказалась о лобковых париках ее бренда фразой «слишком для меня»

Сестра телезвезды Ким Кардашьян Хлои не понимает идею лобковых париков Skims
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Phillip Faraone / Getty Images

Сестра американской телезвезды и бизнесвумен Ким Кардашьян Хлои высказалась о лобковых париках бренда фразой «это слишком для меня». Соответствующее интервью публикует журнал Elle.

Родственница предпринимательницы призналась, что очень любит ассортимент Skims, но при этом не понимает идею стрингов с искусственными волосами. «Зачем нужны были годы лазерной эпиляции? Это же безумие, правда?» — задалась она вопросом.

Кроме того, в разговоре с редакторами Кардашьян упомянула культовый бюстгальтер с торчащими сосками. «Обожаю бюстгальтер с сосками, но когда я его надеваю, думаю: "Почему на меня все смотрят?". Ну да, потому что у меня соски торчат», — с иронией отметила она.

В октябре Ким Кардашьян раскрыла имя звезды, которая носит лобковые парики Skims.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сгорели заживо». В Дагестане вертолет рухнул на частный дом. Есть жертвы

    Собчак матом обратилась к Instagram после удаления ее фотографии с сыном

    Трампа призвали свергнуть Мадуро

    В России заговорили о «выжившем Пригожине»

    Названа распространенная ошибка при чистке зубов

    Зеленский отверг доброту Лукашенко

    Зеленский назвал условие для встречи с Путиным

    Российский авторынок обогнал европейские страны

    Раскрыт мотив расправы над другом Павла Дурова в ОАЭ

    Российская певица отреагировала на запрет шенгенских виз для россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости