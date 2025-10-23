Ценности
20:19, 23 октября 2025

Ким Кардашьян раскрыла имя носящей лобковые парики ее бренда звезды

Ким Кардашьян заявила, что актриса Сара Полсон носит лобковые парики Skims
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: David Swanson / Reuters

Американская телезвезда, блогерша и бизнесвумен Ким Кардашьян раскрыла имя носящей лобковые парики ее бренда Skims звезды. Ее слова приводит Daily Mail.

Кардашьян посетила в Великобритании премьеру сериала All's Fair («Все честно»), где исполнила одну из ролей. При этом представители радио Capital поинтересовались, носил ли кто-то из коллег по сериалу указанное нижнее белье ее марки. Так, по словам знаменитости, его надевала 50-летняя актриса Сара Полсон.

«Знаете что, так и есть! Сара [Полсон] будет говорить об этом с гордостью!» — заявила телезвезда.

Ранее в октябре Ким Кардашьян отреагировала на ажиотаж среди покупателей на лобковые парики ее бренда.

.
