Ким Кардашьян раскрыла имя носящей лобковые парики ее бренда звезды

Ким Кардашьян заявила, что актриса Сара Полсон носит лобковые парики Skims

Американская телезвезда, блогерша и бизнесвумен Ким Кардашьян раскрыла имя носящей лобковые парики ее бренда Skims звезды. Ее слова приводит Daily Mail.

Кардашьян посетила в Великобритании премьеру сериала All's Fair («Все честно»), где исполнила одну из ролей. При этом представители радио Capital поинтересовались, носил ли кто-то из коллег по сериалу указанное нижнее белье ее марки. Так, по словам знаменитости, его надевала 50-летняя актриса Сара Полсон.

«Знаете что, так и есть! Сара [Полсон] будет говорить об этом с гордостью!» — заявила телезвезда.

Ранее в октябре Ким Кардашьян отреагировала на ажиотаж среди покупателей на лобковые парики ее бренда.