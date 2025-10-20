Ценности
Ким Кардашьян отреагировала на ажиотаж на лобковые парики ее бренда

Телезвезда Кардашьян оказалась в шоке из-за ажиотажа к лобковым парикам Skims
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: SKIMS

Американская телезвезда Ким Кардашьян отреагировала на ажиотаж среди покупателей на лобковые парики ее бренда Skims. Соответствующее интервью публикует E! News.

Известно, что на прошлой неделе предпринимательница выпустила стринги с искусственными волосами, которые спустя несколько часов раскупили на сайте. Бизнесвумен оказалась приятно удивлена таким повышенным вниманием к товару.

«Я в шоке. Это привлекло столько внимания. Мы смеялись и говорили об этом весь день», — заявила она.

В июле Ким Кардашьян выпустила бандажи для лица и подверглась насмешкам в сети. Отмечалось, что бесшовное изделие предназначено для устранения отеков и его необходимо надевать ночью. В комментариях в официальном аккаунте Skims разделились во мнениях по поводу инновационного, по словам самой телезвезды, товара.

