Ким Кардашьян отреагировала на ажиотаж на лобковые парики ее бренда

Американская телезвезда Ким Кардашьян отреагировала на ажиотаж среди покупателей на лобковые парики ее бренда Skims. Соответствующее интервью публикует E! News.

Известно, что на прошлой неделе предпринимательница выпустила стринги с искусственными волосами, которые спустя несколько часов раскупили на сайте. Бизнесвумен оказалась приятно удивлена таким повышенным вниманием к товару.

«Я в шоке. Это привлекло столько внимания. Мы смеялись и говорили об этом весь день», — заявила она.

В июле Ким Кардашьян выпустила бандажи для лица и подверглась насмешкам в сети. Отмечалось, что бесшовное изделие предназначено для устранения отеков и его необходимо надевать ночью. В комментариях в официальном аккаунте Skims разделились во мнениях по поводу инновационного, по словам самой телезвезды, товара.