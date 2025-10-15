Ким Кардашьян выпустила лобковые «парики» и вызвала ажиотаж среди женщин

Американская телезвезда Ким Кардашьян выпустила лобковые «парики» и вызвала ажиотаж среди покупательниц. Соответствующие снимки товара и комментарии появились в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) ее бренда Skims.

Речь идет о стрингах с искусственными волосами, стоимость которых составляет 32 доллара (2,5 тысячи рублей). Они представлены в 12 вариантах. В настоящий момент товар полностью распродан. «Наши самые смелые трусы на сегодняшний день», — гласит описание новинки на сайте марки.

Пользователи сети, большую часть которых составляют женщины, решили обсудить нижнее белье в комментариях под постом. «Это безумие! Кто, блин, об этом просил?», «Годы лазерной эпиляции и вот мы здесь», «Интересно, кто скупил на сайте все трусы?», «Я думала, что это шутка, но потом зашла на сайт... Все раскуплено», «Женщины, наверное, это купили для того, чтобы разыграть своих мужей», — высказывались юзерши.

