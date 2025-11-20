Российские полицейские продавали товар со служебного склада

В Хакасии осудят экс-полицейских за продажу конфискованной продукции

В Хакасии осудят экс-полицейских за продажу конфискованной продукции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Фигуранты обвиняются по статье 286 («Превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстной заинтересованности») УК РФ.

По данным следствия, в декабре 2023 года двое оперуполномоченных по особо важным делам имели доступ к складу, на котором хранилась контрафактная алкогольная и табачная продукция, признанная вещественными доказательствами. Обвиняемые передали знакомому товар с этого склада, за что получили 300 тысяч рублей.

Следствие собрало достаточную доказательную базу, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

