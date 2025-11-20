Силовые структуры
12:44, 20 ноября 2025Силовые структуры

Российские полицейские продавали товар со служебного склада

В Хакасии осудят экс-полицейских за продажу конфискованной продукции
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Хакасии осудят экс-полицейских за продажу конфискованной продукции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Фигуранты обвиняются по статье 286 («Превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстной заинтересованности») УК РФ.

По данным следствия, в декабре 2023 года двое оперуполномоченных по особо важным делам имели доступ к складу, на котором хранилась контрафактная алкогольная и табачная продукция, признанная вещественными доказательствами. Обвиняемые передали знакомому товар с этого склада, за что получили 300 тысяч рублей.

Следствие собрало достаточную доказательную базу, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что офицер Минобороны России принял после ремонта корабль и попал под следствие.

