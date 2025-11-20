Силовые структуры
12:01, 20 ноября 2025Силовые структуры

Офицер Минобороны России принял после ремонта корабль и попал под следствие

В Севастополе арестовали военного офицера за взятку
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Андрей Бок / Коммерсантъ

В Севастополе арестовали военного офицера за взятку. Об этом сообщает РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по статьям 290 («Получение взятки») и 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

По данным агентства, начальник 960-го военного представительства Министерства обороны России вымогал и получил взятку от руководителя одного из судоремонтных предприятий за приемку некачественно выполненного ремонта корабля в рамках государственного контракта. Это привело к ущербу на сумму более восьми миллионов рублей.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли противоправную деятельность. Суд арестовал подозреваемого на два месяца. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что раскрыта причина задержаний руководителей ФСИН в российском регионе.

