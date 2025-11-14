Раскрыта причина задержаний руководителей ФСИН в российском регионе

Причиной задержания трех руководителей челябинского ФСИН стал рабский труд

Задержанные руководители челябинского ГУФСИН использовали производственные мощности колоний и труд осужденных для личного обогащения. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в силовых структурах.

Как уточняет Baza, за рабский труд они получали деньги от предпринимателя. По местам жительства злоумышленников уже прошли обыски.

О задержаниях в челябинском ФСИН стало известно в пятницу, 14 ноября. Среди задержанных оказались первый замначальника управления полковник внутренней службы Сергей Бульчук, начальник отдела собственной безопасности управления полковник внутренней службы Олег Мохов и главный бухгалтер Марина Уфимцева.

В отношении них и коммерсанта расследуется уголовное дело по статьям 290 («Получение взятки»), 286 («Превышение должностных полномочий») и 291 («Дача взятки») УК РФ.

