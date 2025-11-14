Силовые структуры
Ряд руководителей ФСИН задержали в российском регионе

ФСБ задержала руководителей челябинского ФСИН Бульчука, Мохова и Уфимцеву
Сотрудники ФСБ задержали ряд руководителей челябинского ГУФСИН. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

По данным издания, среди задержанных — первый замначальника управления полковник внутренней службы Сергей Бульчук, начальник отдела собственной безопасности управления полковник внутренней службы Олег Мохов и главный бухгалтер Марина Уфимцева. Все они проходят по делу о коррупции.

Кроме сотрудников ФСИН, задержан коммерсант. Предварительно, злоумышленники использовали производственные мощности исправительных учреждений и самих осужденных для личного обогащения. Возбуждено уголовное дело по статьям 290 («Получение взятки»), 286 («Превышение должностных полномочий») и 291 («Дача взятки») УК РФ.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт, готовившийся украинскими спецслужбами в отношении одного из высших должностных лиц РФ.

