ФСБ предотвратила теракт на кладбище против одного из высших должностных лиц России

ФСБ предотвратила теракт на кладбище против одного из высших должностных лиц РФ

Федеральная служба безопасности предотвратила террористический акт, готовившийся украинскими спецслужбами в отношении одного из высших должностных лиц России. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ, информация поступила в распоряжение «Ленты.ру».

Оперативники выяснили, что покушение должно было состояться во время посещения жертвой могилы родственников на Троекуровском кладбище в Москве. Куратор из сопредельного государства вышел на связь с двумя наркозависимыми гражданами РФ и нелегальным мигрантом из Средней Азии и поручил им установить на месте захоронения камеру видеонаблюдения, закамуфлированную под вазу с цветами. Террористов задержали, в их телефонах обнаружилась переписка с сотрудником украинских спецслужб.

12 ноября сообщалось, что ФСБ подтвердила причастность Киева к попытке покушения на жизнь митрополита Симферопольского и Крымского Тихона в Москве. По версии следствия, украинские спецслужбы завербовали помощника архиерея Дениса Поповича и клирика Никиту Иванковича и приказали им подорвать самодельное взрывное устройство на территории Сретенского мужского монастыря.