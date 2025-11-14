Силовые структуры
08:00, 14 ноября 2025

ФСБ предотвратила теракт на кладбище против одного из высших должностных лиц России

Марина Совина
Марина Совина

Федеральная служба безопасности предотвратила террористический акт, готовившийся украинскими спецслужбами в отношении одного из высших должностных лиц России. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ, информация поступила в распоряжение «Ленты.ру».

Оперативники выяснили, что покушение должно было состояться во время посещения жертвой могилы родственников на Троекуровском кладбище в Москве. Куратор из сопредельного государства вышел на связь с двумя наркозависимыми гражданами РФ и нелегальным мигрантом из Средней Азии и поручил им установить на месте захоронения камеру видеонаблюдения, закамуфлированную под вазу с цветами. Террористов задержали, в их телефонах обнаружилась переписка с сотрудником украинских спецслужб.

12 ноября сообщалось, что ФСБ подтвердила причастность Киева к попытке покушения на жизнь митрополита Симферопольского и Крымского Тихона в Москве. По версии следствия, украинские спецслужбы завербовали помощника архиерея Дениса Поповича и клирика Никиту Иванковича и приказали им подорвать самодельное взрывное устройство на территории Сретенского мужского монастыря.

