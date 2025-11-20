В России создадут очередной реестр

Роскачество запустит в России реестр доверенных туристических агрегаторов

Роскачество создаст в России очередной реестр в 2026 году. Об этом сообщает ТАСС.

Национальная система качества России в новом году планирует запустить реестр доверенных туристических агрегаторов. Проект будет реализован не только в отрасли онлайн-ретейла, но и в сфере туристических услуг. Цель реестра создать основу для безопасной цифровой среды в туризме. «Мы разработали и наладили практику обмена данными с маркетплейсами и теперь будем применять этот опыт при создании реестра доверенных турагрегаторов», — отметил руководитель Росаккредитации Дмитрий Вольвач.

При этом турагрегаторы, которые не будут подключены к реестру, не смогут предоставлять данные потребителю и принимать полноценное участие в системе оценок.

