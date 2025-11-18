Россия
08:52, 18 ноября 2025

В России предложили создать реестр педофилов

Депутат Госдумы Новичков предложил создать в России открытый реестр педофилов
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Депутат Госдумы Николай Новичков предложил создать в России открытый реестр педофилов с пожизненным надзором за каждым фигурантом. О своей инициативе парламентарий рассказал «Абзацу».

Он пояснил, что в стране необходимо сделать публичный список всех, кто хоть раз совершил преступление против детей. Не закрытую базу для силовиков, а именно открытый реестр, в который может заглянуть каждый, отметил Новичков.

Депутат добавил, что готовит официальное обращение в правоохранительные органы, и объяснил, зачем такая мера необходима.

«Не надо говорить о том, что преступник, отбывший наказание, может спокойно вернуться в общество. Иногда есть преступления, после которых нельзя нормально возвращаться в общество. За педофилами должен быть пожизненный надзор», — уверен Новичков.

До этого сообщалось, что депутат Госдумы Анатолий Выборный выступил с идеей кастрировать педофилов.

