Глава Миноброны РФ Белоусов обратился к взявшим Купянск войскам

Глава Миноброны России Андрей Белоусов обратился к взявшим Купянск войскам. Его цитирует Минобороны в Telegram.

О переходе города под российский контроль военное ведомство сообщило вечером 20 ноября. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

В воззвании к солдатам, прапорщикам и офицерам Белоусов отметил мужество и стойкость российских военнослужащих, проявленные ими при выполнении боевой задачи. «В результате ваших решительных действий враг понес существенные потери и отступил», — подчеркнул он.

Те же слова глава Минобороны адресовал личному составу российских соединений, установивших контроль над населенными пунктами Ямполь, Новоселовка и Ставки Донецкой народной республики, а также над Петропавловкой в Харьковской области.

Тем временем российские военные эксперты объяснили важность взятия Купянска. По их мнению, установление контроля над городом, в котором по состоянию на 2022 год проживало свыше 26 тысяч человек, открывает новые возможности российской группировке в регионе.