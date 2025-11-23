Бывший СССР
Двух солдат ВСУ бросили против роя российских беспилотников под Купянском

Пленный Шепелев: Командование бросило двух солдат ВСУ против роя российских БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Командование 116-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросило двух солдат против роя российских беспилотников под Купянском. Об этом сообщил попавший в плен украинский боец Александр Шепелев в видео, которое имеется в распоряжении ТАСС.

«Командование от нас [с сослуживцем] отказалось, дало приказ держать позицию. Мы в лесу с двумя автоматами против целого роя беспилотников не смогли бы выстоять и никак не смогли бы вести бой», — рассказал он.

По словам военнопленного, он решил бросить автомат, бронежилет и податься в бега. Украинский боец несколько часов гулял по лесу, уклоняясь от дронов. Когда он вышел на проезжую часть, он встретил российских военных, которые взяли Шепелева в плен.

Ранее стало известно, что бойцы 157-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ сдались в плен, несмотря на то, что их атаковали беспилотниками собственные сослуживцы. Инцидент произошел в Харьковской области.

