Назван возможный сценарий войны Европы с Россией

Политолог Лукьянов заявил, что у России с Европой не будет окопной войны
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Известный российский политолог и журналист, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов назвал возможный сценарий войны Европы с Россией. Подробности он раскрыл в эфире радио «Комсомольская правда».

Лукьянов подчеркнул, что допускает военное противостояние России с европейскими странами. «Я думаю, что окопной войны у нас с Европой не будет. Какие сценарии обсуждаются? (...) Балтийское море, какие-то страны, может быть, даже самовольно решили показать, что они о-го-го и перехватили какое-нибудь наше судно», — описал возможное развитие событий политолог. Он добавил, что формальным же поводом для того, чтобы Москва объявила войну, может стать, например, торговая блокада Калининграда.

При этом, подчеркнул журналист, главным остается вопрос о том, выступят ли на стороне Европы в этом конфликте США. Лукьянов отметил, что если еще несколько лет назад в этом не было сомнений, то при нынешнем президенте Дональде Трампе такой уверенности нет. Кроме того, добавил политолог, статья о коллективной обороне стран-участниц НАТО редко применялась на практике. «Одно дело — написано, а другое дело — начать разбираться: а что, собственно, обязаны делать Штаты в случае атаки на союзников», — заключил журналист.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался о возможном конфликте Запада с Россией. Он заявил, что Европе нужно помешать вступить в подобное военное противостояние.

