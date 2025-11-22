Премьер Венгрии призвал не дать Европе вступить в войну с Россией

Орбан заявил, что нужно помешать Европе вступить в войну с Россией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с призывом не дать Европе вступить в войну с Россией. Выступление венгерского политика транслировало радио Kossuth.

По словам Орбана, сейчас нужно найти решение конфликта между Россией и Украиной, однако это не единственная задача. «[Нужно] остановить Европу от вступления на тропу войны», — подчеркнул политик. Так он прокомментировал слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая призывала оказать финансовую помощь Киеву.

По мнению Орбана, сейчас европейские лидеры строят военную экономику.

Ранее Орбан заявил, что конфискация активов России в ЕС приведет к судебным искам и краху евро.