Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:45, 21 ноября 2025Мир

Премьер Венгрии призвал не дать Европе вступить в войну с Россией

Орбан заявил, что нужно помешать Европе вступить в войну с Россией
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с призывом не дать Европе вступить в войну с Россией. Выступление венгерского политика транслировало радио Kossuth.

По словам Орбана, сейчас нужно найти решение конфликта между Россией и Украиной, однако это не единственная задача. «[Нужно] остановить Европу от вступления на тропу войны», — подчеркнул политик. Так он прокомментировал слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая призывала оказать финансовую помощь Киеву.

По мнению Орбана, сейчас европейские лидеры строят военную экономику.

Ранее Орбан заявил, что конфискация активов России в ЕС приведет к судебным искам и краху евро.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин впервые прокомментировал мирный план Трампа по Украине. Президент России предупредил Киев о «неизбежных событиях» на фронте

    Первый тестовый поезд прошел по новой ветке метро в Петербурге

    Суд признал экс-депутата Госдумы и членов его семьи экстремистским объединением

    Премьер Венгрии призвал не дать Европе вступить в войну с Россией

    Военный эксперт заявил о «списании» ВСУ ради оружия Запада

    Американские генералы приедут в Москву для обсуждения плана по Украине

    Зеленский и Ермак отписались друг от друга

    Минобразования Украины порекомендовало школам закрыться на зиму

    На Западе вспомнили предсказание Жириновского из-за ситуации на Украине

    Раскрыта очередность подписания мирного соглашения по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости