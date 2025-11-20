Орбан назвал последствия конфискации российских активов

Орбан: Конфискация активов России в ЕС приведет к судебным искам и краху евро

Конфискация активов России, замороженных в Европейском союзе (ЕС), приведет к судебным искам и краху евро. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Х.

«Длительные судебные разбирательства, поток судебных исков и крах евро. Вот что нас ждет, если мы выберем этот путь», — подчеркнул Орбан.

По словам венгерского премьера, ЕС необходимо сделать выбор в пользу здравого смысла и отказаться от финансирования войны, в которой невозможно победить вместе с украинской «военной мафией». Он также призвал объединение сосредоточиться на достижении мира.

Ранее Орбан заявил, что властям Евросоюза необходимо будет взять заем, чтобы продолжить финансирование Украины. Он пояснил, что выделенной Киеву суммы в размере 135 миллиардов евро сейчас просто нет в европейском бюджете.