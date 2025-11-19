Мир
На Западе признали необходимость залезть в долги ради Украины

Премьер Венгрии Орбан: ЕС необходимо взять заем ради Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Властям Евросоюза (ЕС) необходимо будет взять заем, чтобы продолжить финансирование Украины. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Глава правительства указал, что выделенной Киеву суммы в размере 135 миллиардов евро сейчас просто нет в европейском бюджете.

«Эта астрономическая сумма не существует сегодня. Она просто не существует. Этот брюссельский "фокус" в очередной раз обернется совместным европейским займом», — написал он, добавив, что таким образом долгами будут обременены даже внуки сегодняшних европейцев.

Ранеее Орбан заявил, что просьба главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен увеличить помощь Украине в разгар коррупционного скандала подобна отправке «еще одного ящика водки алкоголику».

