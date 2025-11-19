На Западе признали необходимость залезть в долги ради Украины

Властям Евросоюза (ЕС) необходимо будет взять заем, чтобы продолжить финансирование Украины. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Глава правительства указал, что выделенной Киеву суммы в размере 135 миллиардов евро сейчас просто нет в европейском бюджете.
«Эта астрономическая сумма не существует сегодня. Она просто не существует. Этот брюссельский "фокус" в очередной раз обернется совместным европейским займом», — написал он, добавив, что таким образом долгами будут обременены даже внуки сегодняшних европейцев.
Ранеее Орбан заявил, что просьба главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен увеличить помощь Украине в разгар коррупционного скандала подобна отправке «еще одного ящика водки алкоголику».