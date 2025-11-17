Орбан прокомментировал помощь Украине словами «еще один ящик водки»

Орбан: Помощь Украине подобна отправке ящика водки алкоголику

Просьба главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен увеличить помощь Украине в разгар коррупционного скандала подобна отправке «еще одного ящика водки алкоголику». Об этом написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем аккаунте социальной сети X.

«Это удивительно. В тот момент, когда стало понятно, что военная мафия выкачивает деньги европейских налогоплательщиков, вместо того, чтобы потребовать реального контроля или приостановки платежей, глава Еврокомиссии предлагает нам направить еще больше», — отмечается в заявлении.

При этом Орбан подчеркнул, что Венгрия сохраняет здравый смысл и не будет поддерживать подобные меры.

10 ноября сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пришли с обысками к Тимуру Миндичу, одному из друзей и бывших бизнес-партнеров президента страны Владимира Зеленского.

Новости о коррупции на Украине вызвали возмущение в Европе и США, где призвали прекратить помощь Киеву до выяснения обстоятельств скандала.