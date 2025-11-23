Мир
Президент Польши высказался о мирном плане Трампа по Украине

Президент Польши Навроцкий: Украина должна иметь решающий голос в переговорах
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Украина должна иметь решающий голос в любых переговорах по урегулированию вооруженного конфликта с Россией. С таким призывом выступил президент Польши Кароль Навроцкий в соцсети X.

«Любой мирный план (...) должен быть принят в Киеве», — подчеркнул политик.

Навроцкий подчеркнул, что любые договоренности, касающиеся мира и безопасности в Европе, могут быть достигнуты только при участии всех заинтересованных сторон. Политик также прокомментировал мирный план президента США Дональда Трампа по Украине и обвинил Москву в якобы несоблюдении договоренностей.

Ранее спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог рассказал о дополнениях к мирному плану по урегулированию конфликта. По его словам, Вашингтон должен приложить отдельные документы, где будут прописаны гарантии безопасности для Киева.

