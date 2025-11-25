Россия
Еще два человека скончались в больнице после атаки дронов на Ростовскую область

Еще два человека скончались в больнице после атаки дронов на Ростовскую область, об этом сообщил глава российского региона Юрий Слюсарь.

«К сожалению, врачам не удалось спасти еще двух человек, они скончались от полученных ран уже в больнице. Глубокие соболезнования родным и близким погибших», — рассказал губернатор.

Ранее мэр Таганрога Светлана Камбулова заявила, что в результате атаки погиб местный житель. Слюсарь сообщал, что ранения получили десять человек.

В Краснодарском крае пострадали шесть человек. Губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что атака была одной из самых продолжительных и массированных. Повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетов.

В Геленджике в результате атаки БПЛА повреждены два частных дома, в одном из них начался пожар. Пострадал один человек, мужчина находился на улице и получил ранение ноги.

